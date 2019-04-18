Данилюк будет отвечать за международные отношения в команде Зеленского

Бывший министр финансов Александр Данилюк вошел в команду кандидата в Президенты Владимира Зеленского. Об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", представляя свою команду.

Данилюк будет отвечать за международные отношения, финансы, экономику и банковскую политику.

"Внешний курс Украины определен украинцами уже 5 лет назад. И это курс в единую Европу. И мы очень дорого заплатили за этот выбор", - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что сильная Украина станет неотъемлимой частью европейского проекта.

"Взаимодействие с нашими партнерами будет строится исходя, первое из четкого понимания национальных интересов, а также уникальных возможностей Украины. Именно мы должны формировать повестку дня. А не встраиваться в чужой. Второе, это построение доверительных отношений. Переговоры будут вести честные люди. Которые представляют Украину перемен, а не корумпированные чиновники, которые представляют собсвенные коррупционные интересы и часто прикрываюся войной. Тогда и оношение к нам наших международных партнеров будет соответствующее", – сказал Данилюк.

Данилюк сообщил, что его команда планирует активизировать работу в нормадском формате и первый фокус будет на гуманитарных аспектах и на вопросах человеческой безопасности.

"Отношения с большой семеркой - есть приоритетными но, конечно мы будем строить отношения с другими странами, если это будет взаимовыгодно", - заявил Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, ранее Данилюк не подтвердил свое возможное назначение главой МИД в правительстве Зеленского.

В свою очередь Порошенко считает, что бывший министр финансов Александр Данилюк, пришедший на дебаты с ним вместо Владимира Зеленского, может совершать преступление, работая в штабе руководителя студии "Квартал 95", из-за якобы конфликта интересов, поскольку ранее он представлял в Лондонском суде в деле Приватбанка позицию государства в противовес позиции бывшего собственника банка, бизнесмена Игоря Коломойского