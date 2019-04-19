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19 апреля 2019, пятница, 06:00 341 Карта
Жизнь 2019-04-19T06:00:02+03:00
Українські Новини
В Украину идут атмосферные фронты, заморозки и потепление: синоптик дала прогноз на неделю

В Украину идут атмосферные фронты, заморозки и потепление: синоптик дала прогноз на неделю

Вербное воскресенье. Фото: Vgorode.ua
Вербное воскресенье. Фото: Vgorode.ua

Традиционно на Вербное воскресенье дует сильный ветер. И в этом году конец недели, 19-21 апреля, отметится в Украине где-то сильным, а где-то просто порывистым ветром северо-восточного и северного направления.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталья Диденко.

В эти дни температура воздуха будет постепенно повышаться, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 11 + 16 градусов.

В воскресенье, 21 апреля, в день президентских выборов, тепло будет только в западной части Украины. Максимально воздух прогреется до +15 +19 градусов.

"Ночи в Украине еще будут оставаться холодными, +3 +7 градусов, в западной части при прояснениях возможные заморозки 0-3 градуса", - сообщила Диденко. 

19 и 20 апреля существенные осадки в Украине маловероятны, 21 апреля атмосферный фронт обусловит периодические дожди на Западе и в северной части Украины.

В начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди. Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся, уступив место антициклону с сухой солнечной погодой.

По словам Диденко, воздух с понедельника в Украине начнет прогреваться. В течение 22-24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах сначала от +12 +17 градусов к дальнейшим +15 +23 градусов. Ночи также станут теплее, что будет способствовать развитию растений, предполагается + 6 + 12 градусов.

В Киеве завершение недели будет холодным. Ночная температура воздуха составит +2 +5 градусов, в течение дня воздух прогреется, до +11 +14 градусов. Существенные осадки маловероятны, только 21 апреля, в воскресенье, увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь.

В начале следующей недели в Киеве начнется потепление. Максимальная температура воздуха постепенно повысится от 16 градусов до +20 +22 градусов. Ночью также станет теплее, около +6 +11 градусов.

В понедельник в столице местами пройдет дождь, в дальнейшем облаков будет становиться меньше, солнца больше, будет преобладать сухая воздушная масса.

Источник: www.wetteronline.deИсточник: www.wetteronline.de

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам Гидрометцентра в пятницу, 19 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

Кроме того, антициклон Katharina резко изменит погоду в Украине: синоптик порадовала прогнозом.

Также синоптики дали прогноз погоды до конца апреля, предупредив, что в Украину идет аномальное тепло и засуха. Температура воздуха может превысить 28 градусов тепла, что не характерно для этого времени года. 

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