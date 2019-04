Украинские вертолетчики-миротворцы из сил Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго были отмечены ведомственными наградами Организации объединенных наций за предотвращения военного конфликта. Об этом Українським Новинам сообщили в штабе отечественного контингента в ДР Конго.

"В городе Гома Демократической Республики Конго состоялся традиционный парад медалей, в ходе которого Командующий силами Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго вручил медали ООН "In the service of peace" военнослужащим 18 отдельного вертолетного отряда, которые уже полгода выполняют задачи на африканском континенте!", - говорится в сообщении украинского контингента.

Подчеркнуто, что в своей речи Командующий отметил, что украинцы при любых обстоятельствах выполняют поставленные задачи и поблагодарил наших военнослужащих за профессионализм и преданность ценностям Объединенных Наций.

В свою очередь, командир отряда полковник Виталий Цапко вручил Командующему фотокнигу “War. No Comment”, которая лучше всяких слов рассказывает о том, что сегодня Украина вынуждена отстаивать мир и порядок не только под эгидой ООН, но и на собственной территории, защищаясь от российской агрессии.

К сожалению, мероприятие не имело традиционной праздничной атмосферы в связи с трагической гибелью украинского офицера, который выполнял задачи в Демократической Республике Конго в качестве военного наблюдателя. Офицер Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Политько проходил службу в городе Китчанга.

В результате тяжелой формы протекания малярии 11 апреля 2019 Ю. Политько умер в госпитале 4го уровня города Кампала (Уганда).