В центре Берлина сегодня около сотни человек развернули крымскотатарский флаг с требованием освобождения Крыма от российской оккупации.

Об этом говорится в сообщении на Let My People Go в микроблоге Twitter.

"Около сотни людей в Берлине сегодня требуют освобождения Крыма от российской оккупации во время всемирной акции "Объединенные флагом". Не забывают и об украинских политзаключенных Кремля", - говорится в нем.

В Берлине прошла всемирная акция "Объединенные флагом".Фото: @LetMyPeopleGo/Александр Снидалов

Как сообщали Українські Новини, крымскотатарский и украинский флаги развернули в центре Праги.

Крымскотатарский ресурсный центр и Меджлис крымскотатарского народа зафиксировал 6 жертв оккупационного режима, 92 обыска, 128 задержаний, 152 допроса, 206 арестов, 492 нарушения права на справедливый суд в Крыму в 2018 году.