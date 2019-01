Об этом сообщает The New York Times.

Сазерленд был арестован следователями после проведения ДНК-теста на отцовство среди всех работников больницы мужского пола.

"С того момента, когда мы впервые узнали об этом преступлении, о сексуальном насилии, мы работали практически непрерывно каждый день, каждую ночь, семь дней в неделю, пытаясь решить это дело", - заявил начальник полиции Джерри Уильямс.

Сазерленд работал в медицинском учреждении с 2012 года. Ему выдвинули обвинения в изнасиловании и злоупотреблением уязвимостью взрослой особы. За медбрата назначили залог в 500 000 долларов. Его адвокат заявил, что прямых доказательств нет и они планируют провести собственные ДНК-тесты.

Хотя сначала заявлялось, что изнасилованная женщина находится в вегетативном состоянии, ее родители уточнили, что хотя она с детства была инвалидом, все равно могла реагировать на звук, пользоваться мимикой и могла шевелить головой и шеей. Также известно, что женщина принадлежит к племени апачей, что подтвердили в индийской резервации.

#BREAKING San Carlos Apache Tribe leaders confirm the patient at Hacienda HealthCare who gave birth while in a vegetative state is a member of the tribe. They are responding to the horrific abuse #12News pic.twitter.com/jQcvJM2hSB