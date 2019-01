За принятие соглашения проголосовали 153 депутата, против - 146,

Спикер греческого парламента Никос Вуцис назвал решение "историческим" и отметил, что обсуждение, которое предшествовало голосованию, стало самым длинным в новейшей истории страны - 38 часов.

Президент Европейского Совета Дональд Туск прокомментировал ратификацию договора в своем Twitter.

"Они рисковали и были готовы пожертвовать своими собственными интересами ради общего блага. Зоран, Алексис - молодцы! Невыполнима миссия выполнена!", - написал он.

