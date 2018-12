Это, в частности:

- убитый саудовскими спецслужбами оппозиционный журналист Джамаль Хашогджи;

- редакция американского издания The Capital Gazette, на сотрудников которой напал вооруженный человек. Тогда во время нападения погибли 5 человек;

- журналисты Reuters Ва Лон и Кья С Оо, которых осудили в Мьянме к 7 годам заключения за расследование геноцида рохинджа. Убийцы, которых уличили журналисты, были приговорены к 10 годам лишения свободы;

- журналистка Мария Ресса с Филиппин, известная критикой президента Родриго Дутерте и его жестокую борьбу с неудобными режима гражданами. Сейчас руководство издания Rappler, где Ресса является главным редактором, обвиняется в мошенничестве, журналистке грозит тюремный срок до 10 лет.

- Журналисты-победители, которых преследовали за их взгляды и поиски правды, объединили общим названием The guardians ( "часовые" или "хранители").

