Специальное удостоверение она получила из рук министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова на специальной пресс-конференции в Киеве.

"Очень здорово, что меня отметили на государственном уровне. Это придаст больше мотивации для достижения вершин. Признание на Украине для меня очень важно — я здесь выросла, здесь мой дом", – заявила Свитолина.

В своем Twitter спортсменка опубликовала фото с удостоверением, подписав его коротким "спасибо" и "Привет из столицы. Очень теплый прием".

Hello from capital 👋🏼 Such warm welcome 🇺🇦💙💛 @hiltonkyiv pic.twitter.com/D63b24R5PS