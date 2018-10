Об этом сообщило издание G1.

Ограбление удалось заснять камерам наблюдения. На кадрах видно, что в бар вошел вооруженный преступник. Алмейда же не заметил его и продолжил спокойно стоять у стойки с телефоном, никак не реагируя на происходящее.

Посетители начали ложиться на пол, преступник прошел возле Алмейды - тот все еще ничего не заметил, продолжая переписываться. Заподозрил неладное мужчина уже после того, как преступник ушел.

При этом сам Карлос Алмейда заявил журналистам о том, что пропустил ограбление "из-за громкой музыки", которая играла в баре. По его словам, он очень сильно удивился, увидев людей, которые лежат на полу.

This guy focused on his phone so much he didn’t realize what happened. #robbery #technology #lifeinism pic.twitter.com/A9eUw42jpN