В понедельник, 8 октября, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по экономике.

Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 жовтня 2018 р.

Ими стали Вильям Нордхауз и Поль Ромер. Они получили ее за включение изменений климата и технологических инноваций в долговременный экономический анализ.

Исследования лауреата Уильяма Нордхауза показывает, что наиболее эффективным средством правовой защиты проблем, вызванных выбросами парниковых газов есть глобальная схема налогов углерода равномерно введены во всех странах. Диаграмма показывает выбросы CO2 на четыре климатические политики в соответствии с его симуляцией.

Laureate William Nordhaus’ research shows that the most efficient remedy for problems caused by greenhouse gas emissions is a global scheme of carbon taxes uniformly imposed on all countries. The diagram shows CO2 emissions for four climate policies according to his simulations. pic.twitter.com/tmxUE6MiLn — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 жовтня 2018 р.

Исследование Ромера заложило основу того, что теперь называется эндогенной теорией роста. Теория создала огромное количество новых исследований в правилах и политике, которые поощряют новые идеи и долгосрочное процветание.

Romer’s research laid the foundation of what is now called endogenous growth theory. The theory has generated vast amounts of new research into the regulations and policies that encourage new ideas and long-term prosperity. #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 жовтня 2018 р.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября Нобелевскую премию мира присудили Муквеге и Мурад за борьбу против сексуального насилия.

3 октября Нобелевскую премию по химии присудили за разработку белков, которые решат проблемы человечества.

2 октября Нобелевскую премию по физике присудили за лазерные технологии и впервые за 55 лет выбрана женщна-лауреат.

1 октября Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие терапии рака через сдерживание отрицательной реакции иммунитета.

Также из-за секс-скандала победителя Нобелевской премии по литературе-2018 объявят в следующем году, но будет вручена альтернативная награда.