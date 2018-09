Изображением поделились в Twitter более 7000 раз.

"27-летний Анил был канализационным работником в столице Дели. Он умер, сорвавшись с веревки во время спуска в канализацию", - говорится в сообщении.

Ежегодно подобным образом в Индии умирает около 100 канализационных рабочих. Это связано с тем, что им не предоставляют надлежащее оборудование. Репортер местной газеты решил привлечь внимание к этой проблеме и сделал фото 11-летнего сына Анила.

На фото он плачет возле тела отца, которого через пару минут кремируют.

Семья не могла позволить себе обеспечить кремирование Анила, поэтому с финансами им помогли соседи. Когда история стала популярной, даже актеры Болливуда вызвались помочь семье.

Мальчик рассказал, что почти каждый день провожал отца на работу и охранял снаружи его вещи, ожидая возвращения.

Только неделю назад в семье от пневмонии умер четырехмесячный сын. У Анила помимо сына остались две дочери.

На собранные деньги дети пойдут в школу.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial