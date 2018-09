Для саундтрека байопика "Богемская рапсодия", посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри, собраны редкие и ранее не использованные записи коллектива с лондонского концерта Live Aid 1985 года. Об этом сообщает "112 Украина".

По информации Rolling Stone, в саундтрек, который будет доступен с 19 октября, вошли 22 трека.

В частности, в списке такие композиции как Bohemian Rhapsody, Radio GaGa, Hammer to Fall, We Are the Champions, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now и другие.

Кроме того, в трек-лист войдет новая запись Doing All Right в исполнении Брайана Мэя и Роджера Тейлора совместно с вокалистом Тимом Стаффеллом. Стаффелл пел в команде Smile, предшествовавшей созданию группы Queen.

Полный трек-лист саундтрека к картине:

20th Century Fox Theme

Somebody to Love

Doing All Right … revisited (Performed by Smile)

Keep Yourself Alive (Live at the Rainbow)

Killer Queen

Fat Bottomed Girls (Live in Paris)

Bohemian Rhapsody

Now I’m Here (Live at the Hammersmith Odeon)

Crazy Little Thing Called Love

Love of My Life (Rock in Rio)

We Will Rock You (Movie Mix)

Another One Bites the Dust

I Want to Break Free

Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie)

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody (Live Aid)

Radio Ga Ga (live Aid)

Ay-Oh (Live Aid)

Hammer to Fall (Live Aid)

We Are the Champions (Live Aid)

Don’t Stop Me Now … revisited

The Show Must Go On

Как известно, фильм "Богемская рапсодия" выйдет на экраны в ноябре этого года. Главную роль в картине исполнил Рами Малек, известный по сериалу "Мистер Робот". В фильме будет показана история группы Queen от ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.

Как сообщали Українські Новини, в мае появился первый трейлер фильма о легендарном Фредди Меркьюри.

В июле в сети появился официальный клип фильма о группе Queen.