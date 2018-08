По словам адвоката Айтана Гольмана, Строк был уволен в пятницу заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем. Он сказал, что 21-летний ветеран ФБР был удален из-за политического давления и для того, чтобы "наказать Специального агента Строка за политические высказывания".

ФБР проанализировало работу Строка после того, как в прошлом году были обнаружены текстовые сообщения политического содержания.

В текстах, описывающих Трампа и его выборную кампанию в 2016 году, использовались такие слова, как "идиот", "отвратительный", "угроза" и "бедствие".

Также в одном из текстов перед выборами, Строк сказал, что "Трамп никогда не станет президентом".

Увольнение стало тяжелым ударом для Строка, который 22 года проработал в ФБР. Он был ведущим исследователем по делу электронной почты Хиллари Клинтон в 2016 году.

Также Строк работал на ранних этапах российского расследования в 2016 году в команде специального адвоката в течение нескольких месяцев после того, как в мае 2017 года был назначен Роберта Мюллер.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение в Twitter.

"Список плохих игроков в FBI & DOJ становится длиннее и длиннее. Основываясь на том, что Строк отвечал за "Охоту на ведьм", будет ли она отброшена? Это общий обман. Без сговора, без препятствий - я просто отбиваюсь!"- написал президент США.

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back!