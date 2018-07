"Я очень обеспокоен тем, что Россия попробует повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был более жестким в отношении России, чем я, они будут очень сильно поддерживать демократов. Они определенно не хотят Трампа!", - написал Трамп в Twitter.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!