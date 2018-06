С наступление лета хочется больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Этим летом в Киеве пройдет множество крутых мероприятий под открытым небом, пишет "Информатор".

Топ самых интересных фестивалей лета:

ULICHNAYA EDA CHEAT MEAL

Команда Ulichnaya Eda знает, чем порадовать и удивить современных гурманов, поэтому с 1 по 5 июня жителей и гостей столицы ждет настоящий гастрономический праздник. Cheat meal — это запланированное нарушение рациона. Однако для тех, кто держит себя в особенно строгих рамках, будет действовать и отдельная зона Healthy Food. Десятки фудкортов и сотни разновидностей самых необычных летних лакомств, а также комфортные зоны отдыха и живая музыка ждут вас.

Где: арт-завод Платформа, улица Беломорская, 1

Когда: 1-5 июня, 11:00

Цена билета: от 75 гривен

INDEPENDENT STAND UP FESTIVAL 2018

Множество комиков со всей Украины и ближнего зарубежья соберутся в одном месте, чтобы пообщаться, обменяться опытом и представить на суд зрителей новые шутки. На сцене новички смогут показать себя и попасть в лучшие клубы страны, а руководители клубов смогут выбрать лучших для своих концертов.

Где: G13 Project Studio, переулок Балтийский, 23

Когда: 3 июня, 10:00

Цена билета: 200 гривен

ФЕСТИВАЛЬ UA

Это фестиваль стиля, моды и украинского мастерства. Платформа, которая собирает как опытных производителей, так и молодых дизайнеров, которые только на пути создания собственного бренда. Это территория, где все только украинское: одежда, обувь, аксессуары, косметика и еда.

Где: улица Лаврская, 1

Когда: 5 июня — 6 июня, с 11:00 по 20:00

Цена билета: вход свободный

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК ХОЛИ

Это наиболее красочный и веселый фестиваль года, и теперь его празднуют не только в Индии, но и по всему миру. Вот уже шестой год подряд Холи собирает всех в Киеве. Фестиваль красок Холи — это всегда ярко и позитивно. Здесь очень много улыбок, отличной музыки и звездных гостей. Вас ожидает вкусная еда, отличная музыка, интересные мастер-классы и веселая шоу-программа.

Где: Ледовый стадион

Когда: 9 июня, 14:00

Цена билета: 99-899 гривен

FROM-TO | MUSIC FEST ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ, ИЗМЕНЕНИЙ, ТРАНСФОРМАЦИЙ

На фестивале классические коллективы исполняют нестандартную для себя музыку — рок, поп, джаз. И наоборот — рок, поп коллективы исполнят музыку из классических репертуаров в своем видении. Среди участников: капелла имени Ревуцкого, Квартет "Impressio", группа Toys & Hammers, группа Mules and Butterflies, Кавер-бэнд Sunshine, Анна Зарецкая, Стас Колотов, Вадим Митряев и Галина Ходаковская, Иван Ткаленко (электробандуры), группа MyMoVilni, музыкальный проект Веклича Киев 1.7 и другие.

Где: Украинский дом, улица Крещатик, 2

Когда: 9 июня, 13:00

Цена билета: вход свободный

"THE МІСТО"

Музыкально-гастрономический фестиваль "The місто" зарядит вас положительными эмоциями надолго. Главным сюрпризом для посетителей станет выступление панк-рок группы "Ляпис Трубецкой". Кроме этого, в рамках мероприятия запланирована насыщенная дневная программа для всей семьи: мастер-классы, спортивные соревнования, развлечения и аниматоры для детей, конкурсы, розыгрыши подарков.

Где: ВДНХ, оранжерея

Когда: 9 июня, концерт "Ляписа" — 20:00

Цена билета: 300 гривен

#ВИДЕОЖАРА 2018

Третий, самый большой в Украине международный фестиваль, посвященный культуре видеоблогинга. Здесь вы сможете встретиться со многими популярными лицами Instagram и YouTube, оказаться в центре событий, узнать о последних трендах, новинках блогерской сферы и найти множество тематических развлечений на любой вкус.

Где: Арт-завод Платформа, улица Беломорская, 1

Когда: 9-10 июня, 19:00

Цена билета: от 349 до 2799 гривен

"БЕЛЫЕ НОЧИ"

Два раза в год Арт-завод Платформа живет по принципу "Ночь ярче дня". Более 100 артистов различных направлений, 5 танцполов, фотозоны и световые инсталляции в атмосфере лучших европейских тусовок. Событие будет еще и вкусным, потому что угощения готовят резиденты Ulichnaya Eda.

Где: Арт-завод Платформа, улица Беломорская, 1

Когда: 15-16 июня

Цена билета: 450-650 гривен

BELIVE

BeLive объединит в сердце Киева главные развлекательные направления в гигантский фестивиль: кино, музыку, стендап, арт, образование, экстремальный спорт, детские развлечения, уличную еду и многое другое. Этим летом хенлайнером фестиваля станут мировые звезды, среди которых:

британская инди-рок группа Everything Everything. На счету группы четыре студийных альбома, мини-альбом, 20 видеоклипов c миллионами просмотров и десятки мировых туров

фанк-коллектив Jamiroquai. Их альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

дуэт Hurts.

Где: НСК "Олимпийский"

Когда: 21-24 июня (точные даты и время выступления Hurts не известны)

Цена билета: 1350 гривен (Fan), 1650 гривен (Golden Fan)

ATLAS WEEKEND

В прошлом году фестиваль стал настоящим местом паломничества поклонников качественной музыки и ценителей душевного отдыха. За 5 дней фестиваля на 8 сцен выходили 200 участников, в числе которых были топовые артисты Украины и настоящие легенды мирового уровня. В этом году хедлайнерами будут:

The Chemical Brothers — пионеры биг-бита, которые сыграют фирменное британское электро.

Lost Frequencies — один из самых известных мировых ди-джеев, резидент Tomorrowland-а, автор хитов Are You With Me и Reality.

Британский музыкант Tom Odell. Для певца это будет уже не первый визит в Киев – в прошлом году в рамках европейского тура он выступал в Stereo Plaza.

ЛСП — белорусский рэпер. Сольную карьеру певец начал в 2007 году, с тех пор выпустив три мини-альбома и четыре студийника.

Где: Национальный Экспоцентр Украины, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: с 4 по 8 июля

Цена билета: 1785 (абонемент на все дни фестиваля)

UPARK

Гости UPark Festival станут свидетелями незабываемого шоу с использованием фантастических свето-визуальных технологий. Тонны сложного оборудования, уникальные эффекты, лучшие музыканты. Хедлайнерами первого дня станут знаменитые Gorillaz. Во второй день фестиваль потрясут Massive Attack 3D и Daddy G. Культовые британцы привезут в Киев свое знаменитое шоу.

Где: Стадион "Динамо" имени Лобановского (улица Грушевского, 3)

Когда: 25 — 26 июля, 16:00

Цена билета: 1299 — 4099 гривен

Напомним, 30 мая в Киеве открылся VІII Международный фестиваль "Книжный Арсенал". В рамках фестиваля состоялась музыкальная презентация перевода песен Нобелевского лауреата Боба Дилана на украинский язык.