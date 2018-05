Во время своего визита в Сидней президент Франции выступил с благодарностью премьер-министру Австралии.

Об этом сообщает 24.ua со ссылкой на ABC Sydney.

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", – сказал Макрон.

Sometimes translation is tough.

"I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife" @EmmanuelMacron says to @TurnbullMalcolm pic.twitter.com/bIn6kokiYW