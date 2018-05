Сегодня, 1 мая, в 12:00 заработали все столичные фонтаны. А вечером начнется первое светло-музыкальное представление, пишет "Вечерний Киев".

"Приглашаем всех жителей и гостей столицы в 21:00 посетить Майдан Независимости или прогуляться по набережной Русановского канала, чтобы оценить всю красоту и величие наших фонтанов", - отмечают в КП "Киевводфонд".

Согласно графика работы фонтанов на 2018 год, светло-музыкальное представление продлиться с 21:00 до 23:00.

Только в понедельник все комплексы будут отдыхать и готовиться к очередной яркой неделе.

Музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. В частности, киевляне и гости столицы смогут услышать такие композиции: Бумбокс - "Злива", Океан Эльзы - "Майже весна", Elvis Presley - A Little Less Conversation, Джамала - "1944", Pianoboy - "Кохання", The Hardkiss - "Журавлі", Queen - I want to break free, Shirley Bassey - History Repeating и другие.

Киевские фонтаны будут работать в течение сезона до 30 сентября.

Напомним, в сентябре 2017 каскадный фонтан на Майдане Независимости позеленел.

Также в сквере на Контрактовой площади неизвестные залили фонтан моющим средством.