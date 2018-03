Уильямсон так отреагировал на вопрос о том, какие меры может предпринять Россия в ответ на действия Великобритании и как на их отреагирует Лондон.

"Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери, абсолютно ужасно и возмутительно. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться", - заявил Уильямсон.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF