Митинги проходят под общим названием "Национальная школьная забастовка". Они стартовали в городах Восточного побережья США в 10:00 по местному времени и пройдут ровно в это же время в каждом часовом поясе США.

Планируется, что к акции протеста присоединятся 2500 школ по всей стране. Каждый митинг длится 17 минут - столько людей месяц назад были убиты при стрельбе в школе "Марджори Стоунман Дуглас" в городе Паркленд (штат Флорида).

'Enough is enough' was chanted coast-to-coast as students act on their demands for gun control in #ENOUGH National School Walkout via @ReutersTV https://t.co/DEkyrhrGpG pic.twitter.com/HVMh3Rcw9j