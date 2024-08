Об этом Трамп заявил в интервью Reuters.

"Он очень умный парень. Я, безусловно, сделал бы это. Он гениальный парень", – сказал кандидат в президент.

Кандидат от республиканцев заявил о намерении полностью отменить налоговый кредит в размере до $7,5 тысяч для покупки электромобилей, потому что он якобы неэффективен.

