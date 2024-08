Поделиться:













Стриминговый сервис Prime Video и Blur Studio, которая известна по антологии "Любовь, смерть и работы" для Netflix, работают над анимационной антологией под названием "Секретный уровень" (Secret Level). Действие короткометражных эпизодов будет происходить в мирах популярных видеоигр. По предварительным данным, в их число войдут тайтлы PlayStation, Spelunky и New World. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает издание Deadline.

Подробностей об антологии пока мало. По информации СМИ, первый анонс антологии ожидается уже в ближайшее время. В Prime Video отказались комментировать эту информацию.

Возможно, ее представят на Opening Night Live - церемонии открытия выставки Gamescom 2024.

Презентация Opening Night Live состоится 20 августа в Кельне. Она начнется в 21:00 по киевскому времени. Мероприятие продлится около двух часов. Среди прочего, во время презентации покажут такие игры как Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds, Marvel Rivals, Dune: Awakening, Sid Meier's Civilization VII и Indiana Jones and the Great Circle.

Как сообщалось ранее, 5 августа начались съемки фильма по хоррор-игре Until Dawn.