Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Да, часть съемочного процесса происходила на съемочной площадке в Longcross Studios. Режиссером эпизодов выступила Триша Брок, известная по третьему сезону "Бриджертонов".

Судя по истокам, съемочная группа работала, в частности, над эпизодом, когда несколько краснолюдей и один гном встречают Геральта и спутников, после чего они некоторое время будут путешествовать вместе.

Кроме того, будет сцена, где безумный священник называет местную женщину ведьмой и намерен сжечь ее на костре. Группа Геральта вмешивается, а Регис получает культовый момент с подковой. Затем на лагерь нападают нильфгаардцы.

Часть сезона будет посвящена Цире и банде "Крыс" - группе молодежи, которые промышляют разбоем и берут к себе Цири. В одной из сцен она стоит с распущенными волосами вместе с членами банды. Именно при участии "Крыс" сняли одну из самых кровавых сцен сезона.

Натурные съемки проводились также в мусульманском погребальном комплексе в Вокинге, Англия. Там коллектив сериала провел несколько дней. Можно предположить, что там снимали сады в столице Нильфгарда.

The Witcher S4 filming at the Muslim Burial Ground Palace Garden in Woking, England pic.twitter.com/7Dhr219rRf