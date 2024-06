Borderlands 3, NHL 24 и Among Us: PlayStation назвали игры, которые подписчики PS Plus получат в июле

В рамках платной подписки на сервис PS Plus от PlayStation в мае геймеры получат три игры, а именно Borderlands 3, NHL 24 и Among Us. Игры будут доступны уже со 2 июля, сообщают Украинские Новости со ссылкой на PS Blog.

"Июль приносит миллиард пистолетов, пощечины шайб и угрозу саботажа на PlayStation Plus с линейкой Monthly Games. Со 2 июля все подписчики PlayStation Plus могут добавить в свои библиотеки игр научно-фантастический лутер-шутер в Borderlands 3, игру на льду NHL 24 и игру Among Us на космическом корабле", — говорится в сообщении PlayStation.

Также подписчики в июле получат еще один бонус: с 16 июля станет доступен внутриигровой набор наград Genshin Impact, который является эксклюзивным для подписчиков PlayStation Plus.

Украинские Новости сделали более подробный обзор каждой из предложенных игр.

Borderlands 3

Borderlands 3 - ролевая видеоигра, шутер от первого лица, разрабатывается Gearbox Software.

Игру любят за динамичность, хороший, иногда черный, юмор, ярких персонажей и общую атмосферу в постапоколиптическом мире.

Игроки имеют возможность пройти игру как соло, так и в режимах кооп. Для прохождения игра предлагает несколько персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные свойства.

NHL 24

NHL 24 - видеоигра-симулятор хоккея, разработанная EA Vancouver и изданная EA Sports. Это 33-я часть серии видеоигр NHL.

В NHL 24 значительная часть игрового процесса была переработана по сравнению с предыдущей частью. Разработчики уверяют, что новые навыки полного контроля позволяют игроку выполнять сложные обводки одним нажатием кнопки.

При этом, поклонники отмечают, что игра не очень отличается от предыдущих частей, а большинство обновлений, предложенных разработчиками, несущественны, или же вообще носят чисто косметический характер.

Among Us

Among Us - многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, созданная американской компанией InnerSloth.Игра выполнена в космическом антураже. Игроки имеют две роли: гражданские члены экипажа и самозванцы.Целью гражданских является найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцев - убить всех гражданских. То есть игра - это своего рода аналог карточной игры "Мафия".

Игра стала популярна благодаря стримерам на Twitch.

Что касается игрового процесса, то игра происходит с видом сверху. Группа из 4-10-х игроков выступают в роли астронавтов космического корабля, колонии на другой планете или воздушной станции. От 1 до 3-х участников случайным образом становятся самозванцами. Цель самозванцев - незаметно убить гражданских, пока их количество не станет по крайней мере равным количеству самозванцев. Тогда как сами гражданские пытаются избавиться от самозванцев, для чего общаются в текстовом чате и голосуют кого выбросить за борт.

Также во время игры все игроки имеют свою индивидуальные задания, которые они должны выполнять.

Вид участников настраивается различными цветами и аксессуарами, они могут водить с собой домашних любимцев, но на игровой процесс это не влияет.

На пике популярности игры одновременный онлайн Among Us составлял более 1,5 миллиона пользователей.

Как сообщалось ранее, в рамках платной подписки PS Plus в мае игроки получили четыре игры:EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic и Destiny 2: Lightfall.