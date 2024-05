Поделиться:













Команда китайских исследователей рака раскрыла новый механизм, с помощью которого микробы, вызывающие ожирение в кишечнике человека, могут привести к прогрессированию рака. Они способствуют выделению определенных химических веществ, которые могут оказывать значительное влияние на рост и распространение раковых клеток.

Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.

Диета с высоким содержанием жиров широко признана значительным фактором риска злокачественного прогрессирования различных видов рака, в основном из-за ее разрушительного воздействия на микробиоту кишечника.

Исследователи из Университета Сунь Ятсена создали несколько моделей на мышах, больных раком, и обнаружили, что микробиота, питающаяся жирами, выделяет большое количество лейцина - аминокислоты, содержащейся во многих белках.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of United States, повышенный уровень лейцина в периферической крови связан с плохими клиническими исходами у пациенток с раком молочной железы.

Кроме того, аномальная микробиота кишечника также участвует в развитии резистентности к химиотерапии и некоторым иммунотерапевтическим препаратам при раке молочной железы, легких и меланоме.

По словам научных работников, результаты исследования открывают широкие возможности для разработки противоопухолевых терапевтических стратегий, направленных на нарушение метаболизма кишечной микробиоты.