Сообщается, что столб извержения достиг высоты 2 км, в связи с чем местные власти призвали жителей в радиусе 6 километров немедленно эвакуироваться, предупредив о возможных дальнейших "взрывных извержениях".

На острове Руанг, который находится примерно в 100 км от Манадо, проживает более 800 жителей, большинство из которых уже эвакуированы.

🇮🇩 Meanwhile, a new powerful eruption of the #Ruang volcano has begun in #Indonesia#April30 2024 #volcanoEruption #ClimateCrisis #Newsnight pic.twitter.com/PNcLRDoAGk