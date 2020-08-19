Директор по коммуникациям Катерина Машевская: FAVBET готовится к получению лицензий и активному развитию в Укр

Казино и букмекерство возвращаются в Украину – Президент Зеленский подписал соответствующий закон. Один из лидеров рынка – международный оператор Favbet уже заявил о своих намерениях активно развивать игорку в Украине. Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet, рассказала о потенциале рынка азартных игр в Украине и о ближайших планах компании

– Процесс легализации вызвал большой ажиотаж и сопротивление как со стороны оппозиции, так и со стороны общества. Удастся каким-то образом им затормозить дальнейшую работу?

Я бы не называла это сопротивлением, а скорее манипуляцией общественным мнением. Давайте пройдемся по порядку. Во-первых, возможная работа теневых и нелегальных казино и точек приема ставок, "одноруких бандитов" на каждом углу. Это в принципе алогично по нескольким причинам. Лицензионные операторы сами будут отслеживать и контролировать невозможность таких объектов. Это называется чистота рынка, прозрачная конкуренция и репутация. Мы вложим средства в покупку лицензии, в открытие казино и букмекерских точек, будем гарантировать безопасность игроков вовсе не для того, чтобы допустить работу нелегалов. В первую очередь, мы сами несем ответственность перед обществом и государством за то, чтобы рынок работал полностью в легальном поле и не допустим очернения репутации отрасли.

Второе громкое заявление это тотальная зависимость от игры. Политика безопасной игры и защита от лудомании это абсолютный must have, мы действуем не только в рамках украинского законодательства, но и международного. Ответственность "игорки" очень четко выписана и все ее придерживаются.

Я повторюсь, что для Favbet репутация самый ценный актив, мы компания с 20-летней историей, с офисами в Европе и огромнейшим опытом оперирования.

И еще один "грех", который нам пытаются приписать - это уклонение от налогов и теневой финансовый оборот. Давайте будем честны, основная масса населения не разбирается в тонкостях налогового законодательства и на "ура" воспринимают тезис "они не платят налоги, поэтому у меня низкая пенсия". Оператор игорного бизнеса обязан оплатить в бюджет, помимо стоимости лицензии, налог на прибыль, военный сбор. Плюс давайте не забывать, об отчислениях в спецфонд и об инвестициях в развитие спорта. Сейчас в Украине букмекера крупнейшие инвестора в различные виды спорта, и от этой социальной миссии мы отказываться не будем, наоборот усилимся.

– Давайте вернемся к лудомании, поскольку этот вопрос особенно остро стоит в обществе. Какие есть инструменты защиты?

В гемблинге есть такой инструмент как KYC - know your customer. Он подразумевает под собой проверку личности и прохождение аутентификации (паспорт, банковская карта). Это позволяет отсечь игроков, которые не достигли необходимого возрастного порога и обеспечить прозрачную выплату выигрыша. Далее, внутри Favbet работает специальная мониторинговая служба, которая отслеживает поведение игрока и пресекает любую возможность противозаконных действий путем блокировки аккаунта. Также игрок может самостоятельно обратится в компанию с просьбой заблокировать его личный кабинет на определенный срок или установить денежный лимит для игры. Все это является элементами ответственной игры.

Favbet сотрудничает с независимыми организациями, которые оказывают психологическую поддержку тем, кому она необходима.

И на самом деле закон о легализации - это самый первый шаг на пути борьбы с лудоманией, а не наоборот, как утверждают манипуляторы.

– На какие лицензии будет претендовать Favbet?

Мы готовимся получать лицензии на казино, букмекерскую деятельность, для работы залов игровых автоматов. Казино и прием ставок будет доступны онлайн и офлайн. Сейчас мы аккумулируем весь свой европейский опыт оперирования казино и игорными залами, чтобы привезти в Украину лучшие практики. У R&D центра Favbet стоит задача по разработке и имплементации софта и игрового контента, который будет соответствовать современным требованиям рынка. Свои онлайн сервисы Favbet открыл для Украины еще в начале текущего года, и сейчас мы в том числе занимаемся изучением спроса, предлагаем игрокам новые виды развлечений.

– Закон предусматривает жесткие требования для претендентов на получение лицензии. Сколько, по-вашему, компаний подадут заявки на лицензии?

В таком высокорисковом бизнесе как игорный жесткие требования к лицензиатам просто обязательны. Тут не могут работать компании-однодневки или те, кто стремится к разовому ситуативному заработку. Favbet заинтересован в том, чтобы на украинском рынке работали сильные, стабильные и стрессоустойчивые компании, которые понимают ответственность и принимают на себя возможные риски.

Предусмотренные законом требования к бенефициарам, уставному капиталу и банковским гарантиям залог того, что в Украине будут работать именно такие операторы.

Локальный рынок интересен европейским компаниям, они говорят об этом кулуарно, но предполагаю, что окончательное решение будут принимать после того, как начнет работать лицензионная комиссия.

– Когда госбюджет получит прогнозируемые 5 млрд грн от продажи лицензий?

В течении двух месяцев с дня подписания закона, должна быть создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Этот орган должен разработать лицензионные условия для операторов, условия и порядок сертификации оборудования и т.д.

В сферу компетенции ВРУ входит и внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

Ориентировочный срок получения лицензии и выплаты лицензионных платежей - это начало следующего года.

Хочу отметить, что за процессом выбора членом комиссии будут пристально наблюдать не только в Украине, но и в мировом гемблинг-сообществе.

– С чем связано такое внимание?

Украина для гемблинга - инвестиционно привлекательная страна, потенциал в деньгах оценивается в миллиарды долларов. Гемблинг позволяет развиваться сопутствующим отраслям: HoReCa, туризму, транспорту. Есть даже отдельное понятие как "гемблинг-туризм" и есть статистика стран, которая говорит, что средняя загрузка отелей вырастает на 60-70%. По такому пути, например, пошел Кипр, где буквально произошла туристическая революция.