подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Интервью
  • Директор по коммуникациям Катерина Машевская: FAVBET готовится к получению лицензий и активному развитию в Украине
19 августа 2020, среда, 10:55 632
Интервью 2020-08-19T11:17:05+03:00
Українські Новини
Директор по коммуникациям Катерина Машевская: FAVBET готовится к получению лицензий и активному развитию в Укр

Директор по коммуникациям Катерина Машевская: FAVBET готовится к получению лицензий и активному развитию в Украине

Павел Твердохлиб
Катерина Машевская. Фото: Favbet
Катерина Машевская. Фото: Favbet

Казино и букмекерство возвращаются в Украину – Президент Зеленский подписал соответствующий закон. Один из лидеров рынка – международный оператор Favbet уже заявил о своих намерениях активно развивать игорку в Украине. Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favbet, рассказала о потенциале рынка азартных игр в Украине и о ближайших планах компании

– Процесс легализации вызвал большой ажиотаж и сопротивление как со стороны оппозиции, так и со стороны общества. Удастся каким-то образом им затормозить дальнейшую работу?

Я бы не называла это сопротивлением, а скорее манипуляцией общественным мнением. Давайте пройдемся по порядку. Во-первых, возможная работа теневых и нелегальных казино и точек приема ставок, "одноруких бандитов" на каждом углу. Это в принципе алогично по нескольким причинам. Лицензионные операторы сами будут отслеживать и контролировать невозможность таких объектов. Это называется чистота рынка, прозрачная конкуренция и репутация. Мы вложим средства в покупку лицензии, в открытие казино и букмекерских точек, будем гарантировать безопасность игроков вовсе не для того, чтобы допустить работу нелегалов. В первую очередь, мы сами несем ответственность перед обществом и государством за то, чтобы рынок работал полностью в легальном поле и не допустим очернения репутации отрасли.

Второе громкое заявление это тотальная зависимость от игры. Политика безопасной игры и защита от лудомании это абсолютный must have, мы действуем не только в рамках украинского законодательства, но и международного. Ответственность "игорки" очень четко выписана и все ее придерживаются.

Я повторюсь, что для Favbet репутация самый ценный актив, мы компания с 20-летней историей, с офисами в Европе и огромнейшим опытом оперирования.

И еще один "грех", который нам пытаются приписать - это уклонение от налогов и теневой финансовый оборот. Давайте будем честны, основная масса населения не разбирается в тонкостях налогового законодательства и на "ура" воспринимают тезис "они не платят налоги, поэтому у меня низкая пенсия". Оператор игорного бизнеса обязан оплатить в бюджет, помимо стоимости лицензии, налог на прибыль, военный сбор. Плюс давайте не забывать, об отчислениях в спецфонд и об инвестициях в развитие спорта. Сейчас в Украине букмекера крупнейшие инвестора в различные виды спорта, и от этой социальной миссии мы отказываться не будем, наоборот усилимся.

– Давайте вернемся к лудомании, поскольку этот вопрос особенно остро стоит в обществе. Какие есть инструменты защиты?

В гемблинге есть такой инструмент как KYC - know your customer. Он подразумевает под собой проверку личности и прохождение аутентификации (паспорт, банковская карта). Это позволяет отсечь игроков, которые не достигли необходимого возрастного порога и обеспечить прозрачную выплату выигрыша. Далее, внутри Favbet работает специальная мониторинговая служба, которая отслеживает поведение игрока и пресекает любую возможность противозаконных действий путем блокировки аккаунта. Также игрок может самостоятельно обратится в компанию с просьбой заблокировать его личный кабинет на определенный срок или установить денежный лимит для игры. Все это является элементами ответственной игры.

Favbet сотрудничает с независимыми организациями, которые оказывают психологическую поддержку тем, кому она необходима.

И на самом деле закон о легализации - это самый первый шаг на пути борьбы с лудоманией, а не наоборот, как утверждают манипуляторы.

– На какие лицензии будет претендовать Favbet?

Мы готовимся получать лицензии на казино, букмекерскую деятельность, для работы залов игровых автоматов. Казино и прием ставок будет доступны онлайн и офлайн. Сейчас мы аккумулируем весь свой европейский опыт оперирования казино и игорными залами, чтобы привезти в Украину лучшие практики. У R&D центра Favbet стоит задача по разработке и имплементации софта и игрового контента, который будет соответствовать современным требованиям рынка. Свои онлайн сервисы Favbet открыл для Украины еще в начале текущего года, и сейчас мы в том числе занимаемся изучением спроса, предлагаем игрокам новые виды развлечений.

– Закон предусматривает жесткие требования для претендентов на получение лицензии. Сколько, по-вашему, компаний подадут заявки на лицензии?

В таком высокорисковом бизнесе как игорный жесткие требования к лицензиатам просто обязательны. Тут не могут работать компании-однодневки или те, кто стремится к разовому ситуативному заработку. Favbet заинтересован в том, чтобы на украинском рынке работали сильные, стабильные и стрессоустойчивые компании, которые понимают ответственность и принимают на себя возможные риски.

Предусмотренные законом требования к бенефициарам, уставному капиталу и банковским гарантиям залог того, что в Украине будут работать именно такие операторы.

Локальный рынок интересен европейским компаниям, они говорят об этом кулуарно, но предполагаю, что окончательное решение будут принимать после того, как начнет работать лицензионная комиссия.

– Когда госбюджет получит прогнозируемые 5 млрд грн от продажи лицензий?

В течении двух месяцев с дня подписания закона, должна быть создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Этот орган должен разработать лицензионные условия для операторов, условия и порядок сертификации оборудования и т.д.

В сферу компетенции ВРУ входит и внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

Ориентировочный срок получения лицензии и выплаты лицензионных платежей - это начало следующего года.

Хочу отметить, что за процессом выбора членом комиссии будут пристально наблюдать не только в Украине, но и в мировом гемблинг-сообществе.

– С чем связано такое внимание?

Украина для гемблинга - инвестиционно привлекательная страна, потенциал в деньгах оценивается в миллиарды долларов. Гемблинг позволяет развиваться сопутствующим отраслям: HoReCa, туризму, транспорту. Есть даже отдельное понятие как "гемблинг-туризм" и есть статистика стран, которая говорит, что средняя загрузка отелей вырастает на 60-70%. По такому пути, например, пошел Кипр, где буквально произошла туристическая революция.

Больше новостей о: Законопроект Игорный бизнес Букмекеры Казино Машевская Favbet

В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки
Архив
До конца карантина меньше двух недель. Какие и где действуют ограничения
Новости
"Сняли с конкурса, ну и сняли". Бабушка мальчика-сироты, которого не пустили на “Евровидение”, сожалеет о начавшейся шумихе 11:32
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Полиция спасла отдыхающих, которых унесло от берега. Скриншот видео
Под Одессой спасали детей, которых течение отнесло от берега на надувном матрасе 11:18
РГК вошла в ТОП-10 лучших работодателей Украины 11:16 Пресс-релиз
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Сегодня "Бавария" сыграет с "Лионом" в полуфинале Лиги чемпионов. Где смотреть матч 10:47
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости 10:42 Инфографика
Подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко вручили обвинительные акты. Дугарь отказалась получать 10:36
Доллар и евро после падения подскочили. Курс валют на 19 августа 10:30
СМИ рассказали, как в Тернополе прокуратура давит на мэра методами Януковича 10:04
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
В Украине падают цены на помидоры. Специалисты объяснили тенденцию 12:00 Инфографика
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа 19:26
Александр Цебрий. Фото:
Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком 16:50
Кличко заставил застройщика согласиться на снос части скандального здания в центре Киева 16:55
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
Доллар продолжает дешеветь. Почем валюта во вторник 05:15
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
Дубинский призвал Зеленского уволить Аласанию из-за недопуска мальчика-сироты к детскому "Евровидение-2020" 15:05
Суд во Львове начнет рассмотрение дела против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому в октябре 14:12
В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол о победе Лукашенко 18:51
Александр Цебрий. Фото:
Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком 16:50
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа 19:26
Кравчук говорит, что "особого статуса" Донбасса в Конституции не будет 15:11
больше новостей
Что происходит с курсом доллара. Эксперты рассказали, что будет с валютой в ближайшее время
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok