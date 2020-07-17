Глава Судебной администрации Зеновий Холоднюк: о запуске электронного судопроизводства, работе судов в карантин, нехватке денег и судебной реформе

В 2020 году судебная ветвь власти в Украине столкнулась сразу с двумя вызовами: критическим недофинансированием и необходимостью адаптироваться к ограничениям, вызванным карантинными мероприятиями. И если в карантин суды смогли успешно приспособиться благодаря наработкам в сфере электронного судопроизводства, то вопрос нехватки денег на неотложные нужды остается чрезвычайно острым.

О том, как суды работают во время карантина, как меняет жизнь граждан введение электронного суда и чем грозит стране недостаток средств на обеспечение работы судов в эксклюзивном интервью рассказал глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.

"Бюджет выживания"

Вы неоднократно заявляли о том, что в 2020 году на функционирование судебной системы в государственном бюджете было предусмотрено недостаточно средств. Какая сейчас ситуация с финансированием?

Начнем с того, что при формировании проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год Государственная судебная администрация Украины (ГСА) планировала на обеспечение функционирования судебной системы 24 млрд гривен. В этой сумме учитывалась необходимость заполнения 2 тысяч вакантных должностей судей для уменьшения огромной нагрузки на них, обеспечение рассмотрения судебных дел в разумные сроки, которое предусмотрено законодательством, введение новых должностных окладов судей судов первой и апелляционной инстанций.

Также учитывалась необходимость обеспечения судей достаточным для осуществления судопроизводства количеством расходных материалов и оплата необходимых услуг, развитие Службы судебной охраны, улучшение состояния помещений судов, развитие их информационных систем. Но, к сожалению, бюджет был принят с цифрой 14,6 млрд гривен. По факту, мы получили бюджет практически на 1 млрд гривен меньше, чем использовано в 2019 году.

Формируя бюджет-2020 органы исполнительной ветви власти планировали отложить на 2021 год введение новых должностных окладов судей судов первой и апелляционной инстанций. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". Однако ввиду того, что такая мера не вполне корректна, учитывая нормы Конституции Украины, этого не произошло, хотя средства на внедрение новых должностных окладов судей, к сожалению, так и не были выделены.

Так, должностной оклад судьи суда первой инстанции увеличился с 25 до 30 прожиточных минимумов, а судьи суда апелляционной инстанции - с 40 до 50 прожиточных минимумов. Следовательно, для обеспечения судейского вознаграждения в полном объеме, что было требованием инструктивного письма Министерства финансов Украины для составления бюджетного запроса, пришлось жертвовать другими статьями расходов, а именно - фондом заработной платы работников аппаратов судов, расходами на материально-техническое обеспечения судов, расходами развития, включая создание ЕСИТС.

Самая большая проблема сейчас - это значительный дефицит расходов на обеспечение работы судов расходными материалами и услугами (отправка судебных повесток и другой почтовой корреспонденции, связь, оплата труда присяжных, услуг переводчиков, канцтовары и т.п.). Плановый бюджет в начале года в этом направлении составлял лишь 444 млн гривен, а фактические расходы по 2019 году - 1,15 млрд гривен. То есть предусмотрены средства в три раза меньше, чем необходимо.

Что касается работников аппаратов судов, которых в Украине 25 300 человек, то ситуация следующая. Фактический фонд оплаты их труда за 2019 год составил 5,4 млрд гривен. А сегодня, с учетом экономии судейских вознаграждений ввиду их ограничения в связи с карантином и отсрочкой назначения новых судей, а также дополнительно выделенных средств из бюджета, этот фонд составляет лишь 3,1 млрд гривен.

Хочу обратить внимание на то, что при этом, согласно решению правительства с 1 января должностные оклады для всех работников аппаратов судов увеличились, хотя и в разных пропорциях. В 2019 году среднемесячная зарплата работника аппарата суда составляла 18 400 гривен, на сегодня она уменьшилась практически в 2 раза. Это вызвало объективные коллективные жалобы работников во все государственные органы, от Президента до Главы Верховной Рады, Министра финансов, Высшего совета правосудия и Государственной судебной администрации.

Может ли такая ситуация привести к оттоку кадров из судебной системы?

Такие опасения действительно существуют. Государство признало, что судебная ветвь власти - недофинансирована. Об этом говорится, в частности, в заключительных положениях Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Государство взяло на себя обязательства по результатам первого квартала 2020 года пересмотреть бюджетные показатели и обеспечить ГСА, как главного распорядителя бюджетных средств, необходимыми средствами в полном объеме. Однако, при внесении изменений, бюджетные назначения хотя и были увеличены, однако только по одному направлению - это фонд зарплаты, с начислениями на него на 1 млрд 77 млн ​​гривен. Но это не решает общей проблемы с дефицитом фонда оплаты труда. При этом, так и остается существенный дефицит текущих расходов на материалы и услуги, на сегодняшний день это 631 млн гривен.

Мы надеемся, что изменения в государственный бюджет текущего года еще будут внесены. Если этого не произойдет, то суды не по своей воле будут вынуждены приостанавливать отправление правосудия, ибо не будет за счет чего обеспечивать отправление правосудия для граждан и других участников судебного процесса.

Помним, в Конституции Украины зафиксировано, что государство обязано обеспечить доступ к правосудию, однако сейчас ситуация - критическая.

"Спам жалоб и проверок: что влияет на работу судебной системы"

Недавно появилась информация, что на запрос депутатов Счетная палата осенью планирует проверить эффективность использования ГСА бюджетных средств. Вы говорите, что средств просто нет, а они нашли неэффективное использование. Вы готовы к такой проверке?

Никаких опасений, несмотря на упомянутые вами обращения народных депутатов, у нас нет. Мы готовы к любым проверкам. Хочу отметить, что в конце 2019 и к началу 2020 года Государственная аудиторская служба и Счетная палата уже проводили аудит. С выводами можно ознакомиться, отчеты и решения есть в публичном доступе. Никаких проблем с целевым использованием средств не было, нет и не может быть.

Что же тогда заинтересовало народных избранников?

Я слышал цифры - 600-700 миллионов гривен неиспользованных средств. Однако нужно учитывать, что бюджет принимается сроком на один год. Распорядители бюджетных средств низшего уровня - это председатели судов вместе с руководителями аппарата - рассчитывают на конкретную сумму средств, которую они могут использовать в течение бюджетного года. Соответственно, они экономят средства по определенным месяцам. На едином казначейском счете они в остатках, которые можно посмотреть.

Отмечу, это не означает, что эти средства будут использованы неэффективно или кто-то нерационально управляет финансами. Основная проблема в том, что в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" судебная система недофинансирована.

Поэтому распорядители бюджетных средств низшего уровня вынуждены рассчитывать на те ограниченные суммы средств, которые на сегодняшний день предусмотрены государственным бюджетом, и соответственно - вынужденно экономят.

Также, есть Бюджетный кодекс, где четко написано в статье 51, что руководитель бюджетного учреждения обязан содержать количество работников в пределах тех бюджетных назначений, которые предусмотрены в тот или иной финансовый период. Мы здесь непосредственно зависим от закона о государственном бюджете и от плановых показателей. Здесь есть нюансы. Если финансовый аудит уже проведен, то повторно его проводить уже не имеют права. Тем не менее, аудиторов мы ждем. Убежден, что они проведут экономический анализ, во всем разберутся и подтвердят обоснованность наших действий в этой ситуации.

В СМИ писали, что Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство в отношении Вас. Какие претензии возникли и чем это закончилось?

Вы знаете, у меня такое впечатление, что дисциплинарные производства - как ремонт: имеют начало, но не имеют конца. А если серьезно, то действительно, на рассмотрении в ВСП и Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия находится несколько дисциплинарных производств. Они возбуждены на основании заявлений граждан и обращений народных депутатов, по мнению которых недофинансирование судебной ветви власти в 2020 году является следствием бездействия руководства ГСА. Но это не совсем так.

В целом, если не ошибаюсь, в отношении меня возбуждено 18 дисциплинарных производств. Процедура такова: поступает жалоба и ВСП обязан возбудить дисциплинарное производство. Далее документы передаются в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия. Комиссия, соответственно, начинает процедуру рассмотрения, тщательно разбирается в деле и выносит свой вердикт. У меня такое впечатление, что поток жалоб и обращений организован бывшими высокопоставленными чиновниками с целью парализовать работу государственного органа.

Это некая попытка создать негативный имидж ГСА и ее руководителей. Хочу отметить, что из 18 производств уже 14 или 15 закрыты. Есть соответствующие решения Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия по закрытию еще 3 или 4, но они еще не утверждены ВСП.

"ЕСИТС: запустить нельзя отложить"

Одно из обращений народных депутатов касалось внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Давайте остановимся более подробно на электронных сервисах. На какой стадии находится процесс запуска ЕСИТС? Когда она начнет работать в полном объеме?

Запуск ЕСИТС, как полнонопрограммного технического комплекса является сверхсложной задачей и требует значительных капиталовложений из государственного бюджета, а также соответствующего времени для создания нового программного продукта. По нашим оценкам, потребность финансирования превышает 1,5 млрд гривен. Это минимально. За 2017-2019 годы мы выполнили огромный объем работ в этом направлении, профинансировано более 500 млн гривен.

В первую очередь мы обеспечили суды компьютерной техникой. Сегодня уровень обеспечения составляет более 93%. Большое количество залов судебных заседаний оснащены видеоконференцсвязью. Если говорить о конкретных цифрах - это 2173 зала, или более 65% от потребности. Построены и обеспечены оборудованием основной и резервный дата центры, включая хранилище данных объемом более 3,5 пентабайтов, которые обеспечивают централизованное хранение информационных ресурсов судов и других органов и учреждений в системе правосудия.

ГСА введен в эксплуатацию дата-центр, здесь около 90 млн копий судебных решений. В 2019 году построен резервный дата центр, который находится не в Киеве. Он является мобильным и оборудован современной техникой, серверами и мощностями, что позволяет хранить всю базу данных судебной системы. И еще есть запас на 5 лет вперед.

Мы внедрили в опытную эксплуатацию программное обеспечение большинства подсистем ЕСИТС: это "Электронный кабинет", "Электронный суд", видеоконференцсвязь, Единый информационно-справочный центр судебной власти и несколько других сервисов. Кроме этого, на сегодняшний день работает несколько систем, созданных ранее, которые также являются составляющими ЕСИТС. Это Автоматизированная система документооборота суда, система Единого государственного реестра судебных решений, Система автоматического распределения судебных дел и тому подобное.

Правда, некоторые системы желательно обновить, однако они полностью обеспечивают функционирование новых модулей, в первую очередь - "Электронного суда". В то же время, в связи с недостаточностью финансирования на нужды информатизации, а в этом году фактически отсутствуют средства на это направление, остаются только на стадии проектирования такие подсистемы ЕСИТС как "Единый реестр исполнительных документов", "Информационная система судебной практики", "Судейское досье", "Аналитико-статистическая система".

Сколько, по вашим оценкам, нужно времени на полноценное внедрение ЕСИТС, если средства будут выделены?

Таких масштабных проектов как ЕСИТС в мире нет. Но я могу привести пример внедрения аналога в США. Я встречался с судьей федерального апелляционного суда США 10-го округа Тимоти Тимковичем и спросил его о внедрении электронного правосудия у них. Так вот, он сказал, что внедрение подобной системы было рассчитано на 5 лет. Прошло уже 11 лет, а система до сих пор не работает в полном объеме. Но я считаю наших IT-специалистов одними из лучших в мире, поэтому надеюсь, что наша система будет введена раньше.

Можно сказать, что ЕСИТС - это исключительно украинская разработка, или вы брали за основу определенный международный опыт?

Конечно, мы общаемся с международными экспертами и изучаем опыт разных стран мира. Однако ЕСИТС - это уникальная украинская разработка с использованием тех наработок и программных продуктов, которые уже внедрены в других странах мира.

Известно, что для внедрения электронных сервисов разрабатываются изменения в процессуальные кодексы. Какие поправки нужны и для чего?

Процессуальное законодательство предусматривает запуск ЕСИТС как целостного комплекса, когда в эксплуатацию будут введены все подсистемы. Однако общество уже требует введения электронного судопроизводства. Мы готовы к запуску шаг за шагом. Именно с этой целью ГСА и были разработаны изменения в процессуальные кодексы, позволяющие поэтапное внедрение ЕСИТС.

Для граждан это означает, что без задержек состоится полноценный запуск электронного суда, который все ждут. Стороны смогут перейти к полному электронному общению с судом - от подачи исков и ходатайств до участия в заседаниях дистанционно. Эти инструменты уже работают и нуждаются лишь в нормативном закреплении.

Составляющие электронного суда, такие как видеосвязь, уже активно используются сторонами судебного процесса. Также планируется ввести официальную электронную почту как обязательный атрибут юридического лица. Это позволит сэкономить на почтовой корреспонденции судов более 200 млн гривен, а по всем государственным органам - более 1 млрд гривен бюджетных средств ежегодно.

Для этого необходимо внести изменения в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", чтобы у всех государственных учреждений в обязательном порядке были официальные электронные адреса, куда бы они получали материалы конкретного судебного дела. Так же и граждане могли бы получать на такие официальные адреса материалы дел, судебные повестки и другие процессуальные документы.

Электронные судебные повестки мы ввели еще раньше, но их надо ввести в правовое поле из-за изменений в процессуальное законодательство, чтобы получатели понимали, что судебная повестка в электронном виде - такой же официальный документ, как и та, которую вы получаете по почте на бумаге. Ведь почтовая связь - это время и деньги. Иногда судебная повестка может направляться несколько раз, прежде чем доберется до участника судебного процесса. Фактически, если человек не заинтересован в получении судебной повестки, то он найдет миллион способов, чтобы избежать ее получения. Это затягивает время рассмотрения дела. Электронные судебные повестки позволят существенно ускорить этот процесс.

Все эти изменения - движущая сила для перехода к электронному документообороту не только государственных органов, но и бизнес структур. На сегодняшний день мы общаемся и с адвокатами, и с участниками судебного процесса - люди готовы к этому. Главное, чтобы это было официально закреплено в процессуальных кодексах государства. На законодательном уровне это можно сделать максимально быстро.

Когда мы говорим о внедрении электронных систем, нельзя не упомянуть о вопросах кибербезопасности. Были попытки вмешательства в работу систем?

Попытка взлома нашей системы была в 2017 году во время массированного заражения компьютеров вирусом Petya.A. Этот вирус действительно попал в систему, но только в нескольких судах. В связи с тем, что у нас есть централизованная база данных в дата-центре, наши сотрудники быстро с этой бедой справились и исправили ситуацию - восстановили в судах утраченную базу данных, которая в то время находилась на сервере. Сейчас наши системы полностью защищены.

"Карантин не ограничил доступ к правосудию"

С марта государственные органы работали в условиях карантина. Каким образом была организована работа судов в этот период?

Правосудие должно отправляться непрерывно. Это гарантировано статьей 55 Конституции Украины и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

В условиях опасной эпидемиологической ситуации суды и органы системы правосудия отнесены к учреждениям зоны риска, поскольку их посещает значительное количество граждан. Чтобы не допустить распространения заболеваний (в том числе вызванных коронавирусом), сохранить жизнь и здоровье, обеспечить безопасность работников и посетителей, Государственной судебной администрацией, апелляционными и местными судами были приняты все необходимые меры для минимизации рисков.

Сразу после того, как Кабинет Министров 11 марта принял постановление № 211 по предотвращению распространения COVID-19, ГСА утвердила соответствующий план по первоочередным действиям на время карантина, и рекомендовала судам разработать аналогичные планы по предотвращению распространения инфекции, что и было сделано незамедлительно.

В частности, было ограничено непосредственное присутствие в залах судебных заседаний лиц, не являющихся участниками судебных процессов, запрещен допуск посетителей, не имеющих средств индивидуальной защиты и лиц с признаками респираторных заболеваний. В залах судебных заседаний и рабочих кабинетах проводится ежедневная влажная уборка с использованием дезинфицирующих растворов. Осуществляется дополнительная дезинфекция помещений суда. Кроме того, ограничены контакты работников канцелярии с посетителями - на входе в помещения установлены ящики для корреспонденции. При входе в здания судов всем гражданам и работникам суда измеряют температуру.

Во всех местных общих и апелляционных судах, где проводятся судебные заседания по рассмотрению уголовных дел, осуществляется кварцевание помещений. Все это вместе дало возможность нормально работать и обеспечивать максимальную защиту сотрудников судов и посетителей.

Главная проблема, с которой мы столкнулись - в государственном бюджете на 2020 год средств на эти цели не предусмотрено вообще, обеспечение средствами индивидуальной защиты осуществляется апелляционными и местными судами за собственные средства работников судебных органов или за счет перераспределения критически минимальных бюджетных назначений, утвержденных на этот год.

В течение марта-апреля мы дважды обращались к премьер-министру по поводу выделения средств из резервного фонда Кабмина и из Стабилизационного фонда госбюджета. Нам нужно было около 200 млн гривен, чтобы обезопасить работников и посетителей судов. К сожалению, на сегодняшний день Правительство так и не выделило эти средства.

Мы вынуждены работать в условиях существенно ограниченных бюджетных назначений, чтобы обеспечить суды средствами, минимизирующими риск распространения заболевания. ГСА, Высшим советом правосудия и Советом судей совместно с международными партнерами - проектом ЕС "Право-Justice", украинско-канадским проектом "Поддержка судебной реформы", программой USAID "Новое правосудие" - приняты меры, направленные на недопущение распространения коронавируса.

В частности, канадский проект выделил более 26 тыс. долларов для приобретения необходимых средств, и все 10 модельных судов, работающих в рамках этого проекта, обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Проект ЕС "Pravo-Justice" осуществил закупку и передал 6 модельным судам трехслойные защитные маски, бесконтактные инфракрасные термометры, бесконтактные дезинфекторы для рук, антисептики для рук (для стоек и индивидуальные) на общую сумму свыше 260 тыс. гривен.

А как проходили судебные заседания в условиях карантина?

В этот период мы обеспечили участникам судебного процесса возможность участвовать в судебных заседаниях без личного присутствия. Речь идет о режиме видеоконференции. Сейчас около 2000 заседаний еженедельно проводится в таком режиме.

Как организовываются заседания в режиме видеоконференции? Предварительно получается согласие всех сторон или судья решает единолично?

Все происходит по соглашению сторон. Люди сами в этом заинтересованы. Участникам заранее сообщают о дате и времени проведения заседания. При получении предварительного согласия на участие в заседании он-лайн. За несколько минут до его начала с участниками судебного процесса связываются, проверяется качество соединения, докладывается судье об их готовности.

Есть ли возможность впоследствии получить запись заседания?

Конечно, при рассмотрении всех дел происходит аудиофиксация процесса и видеофиксация, если это уголовное дело.

Это бесплатно?

Аудио, видеофиксация происходит в соответствии с требованиями процессуальных кодексов, осуществляется бесплатно, а вот за получение копии видео- или звукозаписи необходимо оплатить судебный сбор, покрывающий стоимость компакт-диска.

"Кто защищает украинские суды"

Более года назад была создана Служба судебной охраны (ССО). Расскажите, пожалуйста, какие первые результаты ее работы?

Первый и главный итог работы - и это не только наше мнение, но и всех участников судебного процесса - в судах стало больше порядка и безопаснее. Мы, как главный распорядитель бюджетных средств, часть денег предусматриваем для этой службы. ССО охраняет не только здания судов, но и отвечают за безопасность и правопорядок в судах, за личную безопасность судей и участников судебного процесса, если возникает такая необходимость. Сейчас создаются межрегиональные подразделения быстрого реагирования, которые предназначены для оперативного реагирования на нарушения общественного порядка во время рассмотрения дел судом и участия в принятии мер для прекращения проявлений неуважения к суду.

Чем теперь система охраны отличается от той, что была раньше?

До начала формирования Службы судебной охраны, в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 1 декабря 2017 № 902, охрана зданий судов осуществлялась подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, у которых тоже проблема - не хватает кадров. Поэтому они не могли эффективно работать в судах. Де-юре они обязаны были это делать, а де-факто было очень небольшое количество помещений, которые действительно охранялись.

Сейчас эта ситуация меняется. Наша главная задача - чтобы участник судебного процесса чувствовал себя в безопасности. На сегодня под охраной находится 308 судов, это 320 помещений. Ежедневно на службу заступают 950 сотрудников ССО. Необходимое количество работников - более 8 тыс. Сейчас укомплектовано 50%, это вместе с руководящим составом. Здесь есть очень положительная динамика.

Сотрудниками Службы за первое полугодие этого года во время проведения осмотра и поверхностной проверки предупреждено пронос в учреждения системы правосудия почти 16 000 запрещенных предметов, в частности 58 единиц огнестрельного оружия, более 1,6 тысяч единиц травматического оружия, 3,4 тысячи ножей, 1,7 тыс. газовых баллончиков и других колюще-режущих предметов.

"Правосудие в комфортных условиях"

В прошлом году ГСА открыла несколько отремонтированных и отстроенных зданий судов. Учитывая проблемы с финансированием, какая ситуация в этом году? Когда можно надеяться на открытие новых судов?

В 2015-2019 годах у нас были расходы развития, а бюджет этого года - это бюджет выживания. В последние годы за счет капитальных расходов мы смогли провести реконструкцию и капитальные ремонты в 710 помещениях судов. В январе этого года мы ввели в эксплуатацию новое здание суда, впервые построенного в Независимой Украине "с нуля" - это Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

Сегодня продолжается строительство "с нуля" в Хусте Закарпатской области, Коломыя Ивано-Франковской области и Каменце-Подольском Хмельницкой области. Это помещения местных судов. Надеемся, что удастся реализовать и новый проект строительства помещения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

В целом, в 2019 году общая площадь обновленных зданий составила около 40 тыс. кв. м. К 2020 году мы определили приоритетные объекты, находящиеся в стадии строительства и реконструкции, реставрации: Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове, Винницкий апелляционный суд, Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области, Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области, Смилянский горрайонный суд Черкасской области, Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области, Долинский районный суд Кировоградской области, Хустский районный суд Закарпатской области, Пустомытовский районный суд Киевской области, Киевский и Малиновский районные суды города Одессы, Октябрьский районный суд города Мариуполь Донецкой области, Центральный районный суд города Николаева, Одесский окружной административный суд, Закарпатский окружной административный суд, здания местных общих судов Винницкой области и города Кропивницкого.

Обращу внимание, что все здания и помещения судов, где проводились реконструкция и ремонтные работы, максимально приближены к европейским стандартам доступа к правосудию. Мы учли потребности маломобильных групп населения, для посетителей создали комфортные зоны ожидания и пребывания в залах судебных заседаний. Для судей предусмотрели отдельные кабинеты, совещательную комнату, а для работников аппаратов судов создали все необходимые условия для работы. Мы также предусмотрели отдельные помещения для адвокатов, прокуроров. И так будет в каждом суде, который мы будем восстанавливать. Таким мы видим нашу главную задачу - обеспечить украинцам доступ к правосудию по самым современным стандартам.

А все ли суды имеют достаточную площадь помещений?

Конечно, нет. В течение последних 5 лет мы провели реконструкцию и капитальные ремонты, как я уже говорил, в более чем 700 помещениях судов, ввели в эксплуатацию почти 100 зданий судов после полной реконструкции. Это площадь более 60 тыс. кв. м. Всего - 780 помещений судов. Общая площадь этих помещений - около 1,1 млн кв. м., а существующая потребность - почти 1,8 млн кв. м. То есть, где-то на 39% мы не обеспечены помещениями и площадями, предусмотренными государственными строительными нормами.

Однако, оптимизм у нас есть. В течение последних двух лет нам удалось получить 10 помещений региональных отделений Национального банка Украины. На сегодняшний день Хозяйственный суд Ивано-Франковской области, Тернопольский окружной административный суд и Ровенский районный суд Сумской области уже разместились в бывших зданиях НБУ. Сейчас на согласовании еще 3 распоряжения Кабмина о передаче таких помещений в Харькове, и Одессе, Сумах. Надеемся, при поддержке Национального банка Украины в дальнейшем получить помещения во Львове и Хмельницком.

Вопрос увеличения количества помещений решается исключительно на уровне правительства, или в этом может помочь местная власть?

Суд - это государственное учреждение, и вся судебная система финансируется исключительно за счет средств Государственного бюджета Украины. Если мы находим помещения коммунальной формы собственности, то есть определенная процедура принятия решений местными властями по изменению формы собственности через распоряжение Кабмина. Но местные органы власти очень трудно расстаются с коммунальным имуществом.

И напоследок. Каждый президент приходит со своим видением судебной реформы. Учитывает ли оно финансирование судебной системы?

О финансировании говорит Основной закон Украины - Конституция. Государство обязано обеспечить необходимым финансированием независимую судебную ветвь власти. Это просто нужно соблюдать. Что же касается реформ - то все они имеют начало, но не имеют конца.

Реформы с 2014 года привели к тому, что мы имеем 2,2 тыс. вакантных должностей судей. Нагрузка на судей - безумная. От этого страдают участники судебного процесса, рассмотрение дел во времени растет. Это приводит к объективному недовольству людей, потому что государство не обеспечило своевременное рассмотрение дел. И наше мнение по этому поводу очень простое: всем чиновникам следует прекратить делать громкие заявления в адрес судебной власти, обеспечить суды достаточным финансовым ресурсом и дать судьям возможность спокойно отправлять правосудие. Тогда люди почувствуют реальный положительный результат.