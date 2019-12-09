Статистика показывает, что строительная отрасль в Украине хоть и медленно, но развивается. Причем эта тенденция сохраняется с 2014 года. Сегодня рынок строительства составляет почти 2,5% ВВП страны и создает рабочие места для примерно 660 тыс. человек по всей Украине. Несмотря на все это, доверие украинцев к застройщикам находится на крайне низком уровне. "Корень зла" - в отсутствии глобального видения и плана развития городов, а в первую очередь, столицы, - убежден Владимир Зубик, экс-парламентарий и член Комиссии ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, президент Ассоциации "Предприятий строителей "Интергал-Буд". По его мнению, именно отсутствие плана развития городов и прозрачных правил развития для застройщиков является причиной хаотичной застройки и множественных социальных конфликтов. Детальнее - в интервью "Українським Новинам".

- Расскажите о ситуации на строительном рынке: он растет, падает, стагнирует? Какие можете отметить тенденции?

- В 2014 году, после всех политических и экономических потрясений, объем строительного рынка в Украине достигал 50 млрд гривен. К 2018 году мы пришли к показателю в 136 млрд грн. То есть, рост за эти годы – практически в 2,5 раза в гривневом эквиваленте.

Как обстоят дела в этом году? Многие сейчас говорят, что мы прошли пик строительства, что такого бума уже нет, что у нас кризис строительства, падение рынка и т.д. Но в этом году мы видим рост на 21% против прошлого года. Максимальная динамика видна на столичном рынке. По данным Госстата, за 9 месяцев этого года только в столице общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, составила 934,5 тыс. м2, что на 52% больше аналогичного периода прошлого года. Что бы ни говорили, отрасль развивается и растет, объемы строительства увеличиваются.

В прошлом году строительный рынок Украины оценивался уже в 4,5 млрд евро. Кстати, доля столицы в общем объеме составляет примерно четверть. Строительная отрасль – это примерно 2,5% ВВП Украины и более 600 тысяч рабочих мест. Но это значительно меньше того показателя, который мог бы быть. У нас большой нереализованный потенциал строительной отрасли.

- А какие показатели у других стран, в ЕС? С кого Украине брать пример?

- В соседней Польше объем строительства составляет 50 млрд евро, в Чехии – 20 млрд евро, в Турции – 113 млрд евро, в Германии – 350 млрд евро. Так что есть еще к чему стремиться. Конечно, ни турок, ни немцев мы пока не догоним, сравнивать тут наши возможности глупо. Но Польша или Чехия – вменяемый ориентир, на который мы можем равняться и на который должны выходить.

В Польше строительный рынок – 8% ВВП, в Словакии, где сейчас не слишком активно развивается рынок – почти 9%. Эта отрасль может дать Украине больше дохода. Поэтому ее важно развивать.

- В чем отличие украинского строительного рынка от зарубежных? Насколько сильно мы отстаем и почему?

- Не сказать, что во всем отстаем. У нас сильные девелоперские и архитектурные компании, талантливые архитекторы и грамотные технические специалисты. Хотя, как и в других отраслях, наблюдается бешеный отток кадров. Начиная от архитекторов и заканчивая рядовыми монтажниками и кладочниками – уезжают строить Европу. Также в Украине много законодательных препятствий и устаревших норм, которые сегодня сдерживают развитие строительной отрасли.

Взять те же нормы и стандарты в строительстве. Да, кое-какие реформы идут, но база все равно устарела. Это касается и технологий, и материалов, которые в Украине не разрешено применять. У нас в нормах еще сплошной "совок". А в это время весь мир применяет решения более технологичные, экологичные и экономичные. Нужно что-то с этим делать.

Кроме того, только в Украине застройщики за свой счет вынуждены создавать инженерно-транспортную инфраструктуру для своих объектов. В том числе, прокладывать внешние сети и впоследствии передавать их на баланс монополистам, которые распоряжаются и зарабатывают на них, не инвестируя. Это при том, что ранее существовавший паевой взнос якобы должен был использоваться городскими властями именно на это.

- Есть ли у нас сегодня какие-то возможности, чтобы это изменить?

- Насколько я могу судить, работа сегодня ведется. В последнее время есть ряд положительных инициатив со стороны того же Минрегионстроя: есть новые государственные строительные нормы. Например, в этом году отменили норму о строительстве мусоропроводов в жилых домах. Вот вы посмеетесь, а это долго было маркером нашей отсталости. Эта норма была обязательна почти полвека назад. Во всем мире давно сортируют мусор.

Вселяют оптимизм и новые законопроекты, которые вносит замглавы профильного Комитета Рады Елена Шуляк. Она сама – выходец с рынка, поэтому понимает его проблемы. Эти законопроекты регулируют строительный рынок, и в них есть конструктив: новые стандарты, понятие единого электронного реестра, отмена кадастра и т.д. Это нормальная европейская практика.

Насколько мне известно, сейчас власть рассматривает вариант создания единого реестра всех новостроек, попасть в который объект сможет только при наличии всех документов. Там будет видно продажи всех объектов на рынке. Это исключает риск двойной продажи и позволяет проверить состояние объекта, всю подноготную застройщика. Также это даст официальную статистику сделок на рынке, которой на сегодня в Украине просто не существует. Это позволит немного урегулировать рынок и даст картину реального спроса.

- Вы упомянули об утечке кадров из отрасли. Какие еще есть проблемы у самих застройщиков?

- Проблем очень много. Главная, как я уже сказал – это кадры. Лучшие руки уезжают за границу, а профессионалы нужны здесь. При том, что по уровню зарплат мы в принципе догоняем Польшу. Есть вакансии на зарплату в 1200-1500 долларов, и это на рабочие позиции. Застройщики стараются, как могут, удержать рабочие кадры в стране. Но они все равно уезжают за границу. А мы чувствуем большой дефицит квалифицированных рабочих.

Добавьте сюда низкую престижность рабочих профессий. Молодежь банально не хочет учиться в ПТУ. То есть, важная составляющая этой проблемы – престижность профессии строителя. Государство должно повышать престиж профтехобразования. А так у нас полстраны юристов, а дома строить некому. Хотя на стройке профессионал может заработать больше условного гуманитария.

Еще одна проблема, и вам о ней скажет каждый украинский застройщик – это отсутствие единых прозрачных правил игры, коррупция в системе согласований и разрешительной документации.

Еще одна ключевая проблема, которая наиболее актуальна для Киева – отсутствие утвержденного Генплана. Власть города не знает, каким будет Киев через 5, 10, 20 лет. Это бездействие порождает хаотичную застройку, проблемы с местными жителями, конфликты, протесты, суды. Также это не дает возможности застройщикам своевременно получать разрешительную документацию.

К чему это приводит? Правильно, к созданию большого пространства для коррупции. Вот и появляются у нас разные элита-центры, ЖК без документов т.д. Строительная отрасль, наверное, одна из самых коррумпированных в стране.

А все почему? Потому что нет рамок того, что можно, а что нельзя. А раз нет четкого "нельзя", получается каждое конкретное "можно". И этот коррупционный процент застройщики отбивают на ком? На покупателях. Приобретая жилье, вы можете до 100 долларов на квадратном метре платить "мзды" чиновнику.

Ну и, конечно же, отдельно я бы выделил инженерно-транспортную инфраструктуру. Это не проблема, а бич всех наших городов, и Киева особенно. Застройщики не просто строят недвижимость, они вынуждены перекладывать коммуникации, класть асфальт, обустраивать улицы и парки: делать работу коммунальщиков. Своими силами как-то эти проблемы застройщики решают. И, опять-таки, это удорожает жилье.

Государство, если уберет коррупцию и наведет порядок в инфраструктуре городов, может снизить стоимость жилья для каждого покупателя.

- Как это сделать на практике?

- Нужно, чтобы власть совместно с общественностью и теми же девелоперами решила этот вопрос. В европейских странах есть стратегические программы. В том же Берлине есть утвержденная на государственном уровне программа развития города на десятилетия вперед. Там четко прописано, в каком районе какие здания идут под снос, какие – под реновацию, какие – под реконструкцию; где и когда что будет построено. Это очень удобно, потому что создает понятные, прозрачные условия работы.

Например, есть бывший завод. Поделили его на земельные лоты: жилье, торговля, больница, школа, садик, технические сооружения, дорога… Выставили все это на открытый аукцион по принципу ProZorro. Застройщики купили интересующий кусок земли и пошли строить. Все! Вот, как надо работать.

Эту практику нужно внедрять здесь. Также нужно регулярно инвестировать в развитие инфраструктуры: разгружать магистрали, строить мосты, обновлять коммуникации. Нужен нормальный качественный и комфортный общественный транспорт. Я пока масштабных подвижек в этом направлении не вижу, увы.

- Какие вы видите пути решения этих проблем?

- Когда у каждого города есть стратегия, есть контроль за финансированием – чтобы деньги действительно шли на целевое использование, то город, понимая план своего развития, может заранее предусмотреть строительство сетей и дороги к будущему микрорайону. А не как у нас сейчас – решать эти проблемы постфактум, когда тысячи людей ежедневно часами стоят в пробках.

Потому что сегодня мы сначала создаем проблемы, а потом думаем: что же с ними делать? А хотелось бы перейти к практике: давайте спланируем, как мы развиваемся, а потом будем постепенно все это осваивать.

- Как, на ваш взгляд, это отражается на репутации застройщиков?

- Это абсолютно взаимосвязанные вещи. У нас из застройщика делают жупела, который якобы только зарабатывает деньги, нарушает закон, "садится" на существующую инфраструктуру, паразитирует там, где строит, создает дополнительные проблемы и конфликты, ни о ком не заботится и так далее. Такое отношение действительно возникло отчасти из-за тех проблем, которые мы только что обсудили. Это выливается в недовольство людей. И об этом пишут СМИ и блогеры, активисты. Строительная отрасль постоянно под микроскопом общественности. И на такие новости есть спрос.

Но многие не видят или не хотят видеть, что, к примеру, все последние реконструкции парков в Киеве – кроме, наверное, парка "Наталка" – были выполнены за счет и силами застройщиков. А еще застройщики занимаются менее заметными, но более важными вещами – это и перекладка коллекторов, реконструкция сетей, строительство новых дорог, благоустройство.

- Как быть застройщикам, девелоперам в этой ситуации? Ведь люди не будут покупать жилье у тех, кому не доверяют.

- В той же Польше девелоперы совместно со СМИ проводили целенаправленную пиар-кампанию по пересмотру имиджа застройщика. Писали, сколько застройщики отремонтировали километров дорог, сетей, парков. О том, что они в больших количествах платят взносы, налоги, создают тысячи рабочих мест и т.д.

Да, деятельность застройщика – это бизнес. Но есть много точек, в которых бизнес пересекается с интересами местных жителей. И вместо того, чтобы друг с другом воевать, бастовать и перекрывать стройки, можно находить компромиссы.

Украина должна идти тем путем, который прошли наши соседи: если государство не может реализовать программы самостоятельно – необходимо партнерство с бизнесом. Застройщики, я уверен, готовы играть по честным и прозрачным правилам, но это не игра в одни ворота.